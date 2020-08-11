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Шойгу проверил работу медцентра Минобороны РФ на Камчатке

Анна Касаткина
06:30 11.08.2020
Лечебное учреждение возводилось по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Минобороны для регионов с повышенной сейсмической активностью.
Шойгу проверил работу медцентра Минобороны РФ на Камчатке
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медцентра в Петропавловске-Камчатском, построенного военными строителями в рекордно короткие сроки. Он возводился по поручению президента, в первую очередь, для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

Лечебное учреждение возводилось по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Минобороны для регионов с повышенной сейсмической активностью.

«В медцентре установлены более 1,3 тысяч единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, рентгеновский передвижной аппарат, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты», - рассказали в ведомстве.

Экспресс-лаборатория позволяет выполнять клинические, биохимические анализы крови для более 60 пациентов в сутки. ПЦР-лаборатория обеспечивает проведение более 50 исследований на наличие коронавируса в сутки.

В приемном отделении имеется санитарный пропускник, позволяющий обрабатывать поступающих пациентов. Помещение дополнительно оборудовано приборами фильтрации и обеззараживания воздуха, а также компьютерами, соединенными по локальной сети со всем центром. Наличие единой медицинской системы позволяет оптимизировать работу персонала, добавили в Минобороны.

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