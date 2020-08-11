Расчеты комплексов «Искандер-М» подняли по тревоге на учениях в Ленобласти

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» подняли по тревоге на учениях в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения», - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания – пять-семь метров. Дальность стрельбы – до 500 километров.