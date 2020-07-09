Первая тренировка перед Главным военно-морским парадом состоялась в Финском заливе

В соответствии с указом Главнокомандующего военно-морским флотом РФ Адмирала Николая Евменова, в Кронштадте стартовали специальные тренировки судов, которые примут участие в будущем военно-морском параде.

Корабли и катера выйдут на воду со зрелищной программой на территории Санкт-Петербурга и Кронштадта 26 июля. Об этом рассказали в Минобороны России.

В первый день тренировок в подготовительном мероприятии участвовали 15 кораблей и катеров, которые, согласно запланированной программе, окажутся в составе парадного строя на Неве.

Тренировкой, согласно сообщению министерства, руководил Командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Ранее сообщалось, что в главном параде страны, посвященном дню ВМФ, помимо прочей техники примут участие суда Каспийской флотилии. Помимо простых кораблей частью парадного строя станут воздушные суда и субмарины.