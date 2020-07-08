Новобранцы из Башкирии и Новосибирской области отправились на службу в научную роту Минобороны РФ

Десять юношей из Новосибирской области и семеро новобранцев из Башкирии отправились для прохождения военной службы по призыву в научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации. Сборы на пунктах призыва будущих военных ученых проходили согласно всем правилам эпидемиологических требований.

Для службы в научных ротах отбираются наиболее одаренные выпускники высших учебных заведений. Что касается Новосибирской области, то в этом году ряды научных рот пополнили студенты из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), Новосибирского государственного университета (НГУ).

В течение своей службы ребята будут заниматься научно-исследовательской работой в сфере информационной безопасности и информационно-телекоммуникационных систем, нанотехнологий, робототехники и других направлений.

С момента формирования научных рот для прохождения службы из Новосибирской области было отправлено более 90 человек. Студенты-сибиряки показывают большие способности в научной деятельности, многие из них остаются служить по контракту и после прохождения срочной службы.

А будущие военные ученые из республики Башкортостан отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург, Воронеж и Сергиев Посад, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

Научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач, и размещаются на базе высших военно-учебных заведений Минобороны РФ и воинских частей. Для того, чтобы попасть в научную роту кандидаты дополнительно к общим требованиям, предъявляемым военнослужащим по призыву, должны иметь высшее образование или обучаться в гражданском вузе в качестве студента или аспиранта по соответствующей специальности. По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.