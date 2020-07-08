Небо под защитой: зенитно-ракетные войска отмечают профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают День Зенитных ракетных войск ВКС, которые появились в Вооруженных силах нашей страны 60 лет назад.

Эти войска входят в систему противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ. На сегодняшний день Россия является одним из ведущих производителей комплексов противовоздушной обороны.

Российские ЗРК пользуются популярностью во всем мире, а их названия знают практически все: С-300, С-400, «Панцирь», «Игла», «Стрела», «Бук», «Тор», «Тунгуска» и другие. Они способны обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения.