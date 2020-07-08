Небо под защитой: зенитно-ракетные войска отмечают профессиональный праздник
Восьмого июля 1960 года была введена должность командующего ЗРВ ПВО Советского Союза.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сегодня в России отмечают День Зенитных ракетных войск ВКС, которые появились в Вооруженных силах нашей страны 60 лет назад.
Эти войска входят в систему противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ. На сегодняшний день Россия является одним из ведущих производителей комплексов противовоздушной обороны.
Российские ЗРК пользуются популярностью во всем мире, а их названия знают практически все: С-300, С-400, «Панцирь», «Игла», «Стрела», «Бук», «Тор», «Тунгуска» и другие. Они способны обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения.