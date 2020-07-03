«Соколиная охота»: как прошел отбор лучших экипажей тактических БПЛА в Коломне

В Коломне на полигоне Ларцевы Поляны прошел отбор лучших расчетов тактических беспилотников в конкурсе «Соколиная охота». Лучшие операторы беспилотных летательных аппаратов представят Россию в этом конкурсе на АрМИ-2020, финал которых пройдет в Казахстане.

Тридцатиградусная жара в Подмосковье создала для участников такие же непростые условия, в которых придется состязаться в августе. Операторы боевых дронов провели воздушную разведку и корректировку огня артиллерии. Чем виртуознее они управляют летательными аппаратами, и чем точнее расчеты координат, тем больше шансов у них на победу. В качестве целеуказателей на «охоту» был отправлен комплекс малой дальности «Орлан-10» и беспилотник ближнего действия «Элерон-3».

«Элерон» значительно меньше своих аналогов, а значит радиус действия такой же не большой. Зато он может находиться в воздухе на высоте нескольких сотен метров почти два часа и работает практически бесшумно.



Финальная задача для участников конкурса «Соколиная охота» - посадка беспилотника. Это считается намного сложнее, чем поднять дрон в воздух. Расчеты должны посадить БПЛА в указанном районе. Для точной посадки модель с красивым птичьим названием «Орлан» выпускает парашют и подушку безопасности, которая должна амортизировать при приземлении с большой высоты.