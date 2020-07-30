Никто кроме нас: на сайте Минобороны РФ открыт интерактивный раздел в честь 90-летия ВДВ

В преддверии 90-ой годовщины образования Воздушно-десантных войск, на официальном портале Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный этой знаменательной дате.

Посетители сайта смогут ознакомиться с уникальными историческими документами из истории Воздушно-десантных войск, предоставленными Центральным архивом министерства обороны Российской Федерации и рассказывающими об участии «Крылатой пехоты» в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны, а также исчерпывающий видеоматериал об истории, развитии и сегодняшнем дне ВДВ.

Особое место в разделе занимает положение о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной Армии от июня 1941 года, с правками Иосифа Сталина, в котором определялись основные задачи и структура нового управления.

Также представлены копии архивных документов с перечнем воздушно-десантных корпусов, журнал боевых действий Воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941-1944 годы, боевая характеристика на командира 49-ой гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Филипповича Маргелова, в последствии легендарного командующего Воздушно-десантными войсками – «Десантника № 1» и другие документы из истории ВДВ.

Кроме того, в открывшемся разделе размещены материалы, посвященные всем 19 командующим Воздушно-десантными войсками, «кузнице кадров ВДВ» - Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии Маргелова, довузовским образовательным организациям ВДВ, а также праздничным мероприятиям в честь 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.