На легендарном крейсере «Аврора» выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова 25 июля выступил с концертом на легендарном крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге.

В исполнении солистов, хора и оркестра прозвучали любимые россиянами «Священная война», «Шли солдаты», «Песня о Ладоге», «День Победы», «Прощание славянки», попурри на темы армейских песен и другие военно-патриотические произведения.

© Минобороны РФ

Выступление, посвященное 75-летию Великой Победы, мог послушать любой желающий, которых оказалось довольно много: петербуржцы и гости города заполнили набережную у легендарного крейсера.

© Минобороны РФ

Ранее ансамбль Александрова по видеосвязи выступил перед воспитанниками российских военных училищ. Минобороны организовало дня них цикл встреч с известными артистами в режиме онлайн.