Сквер ВДВ «Аллея Дяди Васи» и памятник Маргелову открыли в парке «Патриот»

В подмосковном парке «Патриот» состоялось торжественное открытие сквера Воздушно-десантных войск «Аллея Дяди Васи» и памятника генералу армии Василию Маргелову в честь 90-летия Воздушно-десантных войск.

«Сегодня в канун празднования 90-летия со дня образования ВДВ на территории парка "Патриот" открыт пока небольшой сквер Воздушно-десантных войск, но я уверен, что он получит дальнейшее развитие, что позволит молодежи прикоснуться к традициям ВДВ и в будущем встать нам на смену», - заявил на открытии сквера командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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На открытии памятника генералу армии ВДВ присутствовал сын Василия Маргелова - Виталий, который выступил с приветственной речью.

«Сегодня действительно волнительный день, смотрю я на батю - подобного памятника нет нигде. И хотя отца нет с нами уже 30 лет, но во многих городах страны ему установлены памятники, его именем названы улицы, скверы, спортивные и учебные заведения, память о нем живет. Отец всю свою жизнь отдал во благо нашего отечества», - подчеркнул на открытии памятника Маргелову его сын.

Также на мероприятии, которое состоялось в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета «Кедры Великой Победы» и Минобороны России «1945 Кедров Великой Победы», прошел торжественный митинг, посвященный открытию сквера и памятника, после которого почетные гости высадили 90 деревьев на Кедровой аллее вновь открытого сквера.