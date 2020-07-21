Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом в ходе внезапной проверки боеготовности

В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооруженных силах РФ, в Калининградской области на полигоне Хмелевка проведены учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

Высадка на побережье проходила при поддержке группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря. Кроме этого, вертолеты Ми-8 произвели высадку нескольких штурмовых групп морских пехотинцев, которые вступили в учебный бой с условным противником на берегу до подхода основных сил морского десанта.

Высадка десанта производилась с большого десантного корабля «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также с десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь». При огневой поддержке самолетов и вертолетов морской авиации, а также корабельной ударной группы Балтийского флота в составе корветов, малых противолодочных кораблей, малых ракетных кораблей и катеров на берег сошли более 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты флота.



В общей сложности в учениях было задействовано порядка 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, свыше 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота, а также около 500 военнослужащих.