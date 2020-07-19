Новые корабли и настоящие легенды: как проходит репетиция Главного военно-морского парада в Петербурге

Белоснежный катер верховного главнокомандующего на репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге телекамеры снимают на расстоянии. Формат репетиций в этом году отличается от прошлых из-за сложившейся в мире обстановки.

Под разведенными мостами в кильватерном строю, строго соблюдая дистанцию и скорость, проходят свыше двух десятков военных кораблей и катеров.

Журналисты за репетицией наблюдают с верхней палубы исторического парусника «Полтава», построенного по чертежам Петра Первого. Он возглавляет строй кораблей, стоящих на рейде в Неве. В нескольких десятках метрах проходит большой гидрографический катер «Михаил Казанский», который в параде принимает участие впервые. Таким образом показывается связь времен. Экипаж «Полтавы» вместе со стрелками Преображенского полка приветствуют современные корветы, малые ракетные и противолодочные корабли с высокоточным оружием, не имеющим аналогов в мире.

«Демонстрируя «Полтаву», мы даем всем возможность - и морякам, и зрителям - увидеть наглядно, в чем разница между кораблями 300-летней давности и нынешними кораблями», - говорит капитан «Полтавы» Максим Коршунов.

Дебютируют в Главном военно-морском параде и настоящие легенды: на борту десантных катеров - танк Т-34 и артиллерийская установка «Катюша». Вместе с подлинным ботиком Петра Первого - дедушкой российского флота, они открывают историческую часть парада.

«Проблемных вопросов нет, все достаточно четко отработано. Личный состав к проведению Главного военно-морского парада готов», - отмечает начальник службы войск Главного штаба ВМФ России Юрий Крутой.

В Кронштадте группу боевых кораблей океанской зоны возглавляет ракетный катер «Чувашия». В едином строю экипажи идут со скоростью 12 узлов на удалении друг от друга 1,5 кабельтовых – это около 270 метров. На каждом борту парадные расчеты. С берега за ними пристально следит командование.

Впереди еще две репетиции, в том числе и генеральная. Уже на следующей неделе тренировки экипажей кораблей пройдут при участии вертолетов и самолетов морской авиации.