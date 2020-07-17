В Минобороны назвали дату окончания внезапной проверки войск

Масштабная проверка боевой готовности, которая стартовала в России по поручению президента Владимира Путина сегодня, завершится 21 июля, сообщает Министерство обороны РФ.

«Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В проверке будут участвовать войска Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантные войска, морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ.

В ней задействуют более 149 тысяч человек и более 26 тысяч единиц вооружения и техники. В Минобороны сообщили, что проверка оценит способность Вооруженных сил РФ обеспечивать безопасность на юго-западе страны на фоне сохраняющейся террористической угрозы.