Десантный корабль Балтийского флота «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции Дня ВМФ

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Балтийского флота «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню Военно-морского флота России.

Тренировка прошла в Калининградском морском канале в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Александра Пешкова.

В ней помимо МДКВП «Евгений Кочешков» приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов, а также порядка тысячи военнослужащих. Генеральная репетиция состоится 23 июля.

В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов, 20 единиц военной техники, а также два вертолета КА-27 морской авиации флота.

МДКВП «Евгений Кочешков» (проект 12 322 «Зубр») - самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке. Его задача - переброска морской пехоты. При водоизмещении в 555 тонн корабль обладает скоростью в 60 узлов. Это позволяет ему в кратчайшие сроки доставлять десантно-штурмовой батальон с вооружением и техникой в самые разные точки. В трюме корабля помещаются десять БТР или три танка, а в кубриках - две сотни морских пехотинцев.

На вооружении имеются две пусковые установки системы А-22 «Огонь» для 140,3-мм неуправляемых ракетных снарядов; две 30-мм автоматические установки типа АК-630 и система управления стрельбой МР-123-02.