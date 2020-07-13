На Главный военно-морской парад: «Вице-адмирал Кулаков» и «Орел» прибыли в Финский залив

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и атомный подводный ракетный крейсер «Орел» прибыли в Финский залив для подготовки к участию в Главном Военно-Морском параде.

Об этом сообщил главком ВМФ Николай Евменов, по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривался вопрос готовности акватории Кронштадтского рейда к временному базированию кораблей крупного водоизмещения.

«Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орел" прибыл в Финский залив для участия в Главном Военно-Морском параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду», - сообщил Евменов.

Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орел» в ходе межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время, тренировки по борьбе за живучесть.

С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия по знанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря.

Главком ВМФ поставил задачу руководителям всех звеньев максимально эффективно и тщательно провести тренировки Главного военно-морского парада, которые начнутся со вторника на Кронштадтском рейде и на Неве. Первый этап тренировок проводился в морских районах Финского залива.

