Новобранцев ЮВО привели к Военной присяге

Новобранцы, призванные в начале лета из Дагестана, приняли Военную присягу в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО).

За месяц до того, военнослужащие прошли «Курс молодого бойца», личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Также все военнослужащие во время двухнедельного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Новобранцы приступили к выполнению плановых задач учебного периода после сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ЮВО.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим в ближайшее время предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, современной военной и специальной техники.

Церемония приведения к Военной присяге в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции проходила без присутствия родственников.