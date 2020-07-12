Небеса под защитой: в Ейске прошел всеармейский этап конкурса зенитчиков

На полигоне Ейский в Краснодарском крае в рамках всеармейского этапа конкурса по полевой выучке зенитных подразделений «Чистое небо - 2020» военнослужащие уничтожили более 50 летательных аппаратов условного противника на побережье Азовского моря. Мишени, которые нужно было уничтожить зенитчикам, были выпущены с установки «Стрела-10».

Перед тем, как выйти на огневой рубеж, командам необходимо сначала преодолеть восьмикилометровую трассу с чередой противотанковых рвов, бродов, змеек, восьмерок и косогоров.

На каждом этапе конкурса зенитчики поражали мишени, имитирующие вертолет противника, скоростные мишени как на встречном, так и на догонном курсах, а также движущуюся легкобронированную технику. В этом году был введен этап конкурса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Самой сложной задачей для зенитчиков является парная стрельба.

«Самое тяжелое в этом конкурсе - поиск воздушной цели. Здесь нет локаторов. Здесь вся система разведки это глаза стрелка-зенитчика. Можете поверить, это непростое занятие. Здесь нужны люди очень спокойные и с железной нервной системы», - рассказал начальник войск противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ Александр Леонов.

Лучшие из 200 зенитчиков будут отобраны для участия в международном этапе «Чистого неба», который пройдет в Ейске в этом году.