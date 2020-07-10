Фрегат «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для ходовых испытаний

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения ходовых испытаний, сообщает пресс-служба ТОФ.

На AO «Центр судоремонта "Дальзавод"» во Владивостоке корабль прошел ремонт и модернизацию. «Маршала Шапошникова» усилили ударным ракетным оружием, комплексами «Калибр» и «Уран». Согласно планам, корабль вернется в состав ТОФ до конца 2020 года.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.