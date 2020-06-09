Военнослужащие в Дагестане получили новые служебные квартиры

Военнослужащие подразделений Каспийской флотилии в столице Дагестана Махачкале получили ключи от новых служебных квартир.

Накануне специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали «под ключ» первый корпус на 168 квартир строящегося нового жилого комплекса для военнослужащих в Махачкале.

Все квартиры имеют улучшенную планировку, выполнен качественный ремонт, оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой.

«Несколько лет назад переехали из Астрахани по службе в Дагестан. И до сегодняшнего дня поменяли немало съемных квартир. Но такой уютной, где все продумано до мелочей, еще не было. Конечно у нас только восторг и радость. Эта квартира трехкомнатная, созданы все условия для нашего проживания, для наших детей. В общем, все условия для спокойной жизни после службы у нас теперь есть», - рассказал военнослужащий Каспийской флотилии майор Марат Габибовмайор.

В шаговой доступности детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения города. В благоустроенных дворах оборудованы детские игровые площадки и автомобильные парковки.

Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности региона.

Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий – использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы, смонтирована «умная» система отопления.

Возведение микрорайона началось в феврале 2019 года, и в ходе строительства его первой очереди в ближайшее время планируется сдать еще три многоэтажных дома для военнослужащих и членов их семей.