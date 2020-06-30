Ныряющие танки: кадры учений по форсированию реки в Подмосковье

В Подмосковье на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа под огнем условного противника форсировали реку и захватили плацдарм на танках Т-80У и боевых машинах пехоты БМП-2.

Танкисты преодолели водоем по дну. Особенностью форсирования водных преград является то, что механики-водители ведут 46-тонный танк в нулевой видимости, опираясь только на свой опыт и профессионализм.

Боевые машины пехоты БМП-2 преодолели реку на плаву, поддерживая танки огнем 30-мм автоматических пушек. При преодолении реки одна боевая машина пехоты получила условное повреждение. При обнаружении условно поврежденной БМП-2 спасательно-эвакуационной группой, инженеры приступили к эвакуации на время.

Военнослужащие в течении двух минут прибыли к поврежденной БМП-2 на плавающем транспортере среднем ПТС-2 и приступили к буксировке бронемашины. Экипаж был эвакуирован группой водолазов на десантной лодке ДЛ-10.