Испепеляющий «Бал»: кадры стрельбы ракетного берегового комплекса в Черном море

Расчет берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук» в Крыму.

Ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развертывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

После обнаружения надводного корабля условного противника боевые расчеты получили сигнал на применение ракетного оружия и выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена.

Роль корабля условного противника выполняла надводная мишень, оснащенная специальными уголковыми радиолокационными отражателями.

Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота в целях совершенствования практических навыков военнослужащих при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.