Минобороны России отобрало добровольцев для испытаний отечественной вакцины от коронавируса

Министерство обороны Российской Федерации отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в них будут участвовать 50 военнослужащих, в их числе - пять женщин. Все они прошли тестирование.

«На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооруженных Сил РФ со всей России», - сказано в сообщении МО РФ.

Заезд первой группы добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России запланирован на 3 июня. Там военнослужащие пройдут предварительное углубленное медицинское обследование и подготовку к проведению эксперимента.

«Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции будут проводиться на базе 48 ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины», - отметили в Минобороны.

О том, что 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против COVID-19, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он доложил, что специалисты института до 1 июня завершат доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Клинические испытания планируется закончить до конца июля этого года.