Российские истребители 19 раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков

За минувшую неделю у границ РФ разведку вели 35 иностранных самолетов-разведчиков и 6 разведывательных БПЛА. Об этом говорится в инфографике, опубликованной в газете «Красная Звезда».

«35 самолетов-рaзведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль грaниц Российской Федерации и сопровождaлись российскими РЛС», - отмечaется в инфографике.

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Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил 19 раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.