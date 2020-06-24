В Параде Победы в Туле приняли участие военнослужащие ССО

Тула - город оружейников, и отличительная черта Парада Победы в этом городе в том, что вся техника, которая принимает участие в смотре, разработана и произведена на оборонных предприятиях Тульской области. Это и системы залпового огня «Град», и новейшие бронетранспортеры «Тайфун», предназначенные для защиты передвижных ракетных комплексов стратегического назначения, и многоцелевые броне автомобили «Тигр» различных модификаций.

Главная новинка парада Победы в Туле - передвижной разведывательный пункт 5-го поколения. Машина завершила государственные испытания в ноябре прошлого года, кое-где на корпусе еще можно обнаружить следы от пуль.

Характеристики ПРП-5 держатся в секрете. Известно, что машина оснащена мощнейшим оптическим комплексом, уникальной радиолокацонной станцией, беспилотным летательным аппаратом и системой защиты от высоко точного оружия.

По главной площади Тулы прошла элита российской армии - сводная колонна сил специальных операций. Их лица скрыты масками, причем, отнюдь не медицинскими – это офицеры, за плечами которых реальный боевой опыт.

В составе колонны электромотоциклы, броне автомобили «Тигр» и специальный транспорт повышенной проходимости. Замыкал колонну техники сил специальных операций автомобиль специального назначения «Гепард». Следом за зенитными ракетными комплексами С-300 в небе появились вертолеты, они закрывали парад Победы в Туле.