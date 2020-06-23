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Сухой паек российских солдат признали лучшим в мире

Наталия Майорова
18:55 23.06.2020
Полевое довольствие наших солдат пришлось по вкусу журналистам из Литвы.
Сухой паек российских солдат признали лучшим в мире
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Литовское интернет-издание сделало обзор армейских сухпайков. Эксперты сравнили индивидуальные рационы военных 14 стран и пришли к выводу, что самым питательным и вкусным обеспечены российские солдаты. 

На время полевых учений каждому российскому солдату выдается ИРП. Один такой набор рассчитан на сутки. Фрикадельки из говядины, каша гречневая с мясом, рагу из овощей, плавленый сыр, пюре из яблок, две пачки галет - из собранных продуктов бойцы могут составить полноценный завтрак, обед и ужин. В сухпаек в обязательном порядке входит несколько видов напитков: сок, чай, кофе, а также одноразовая посуда, салфетки, сухой спирт и спички для разведения огня.

Полевое довольствие наших солдат пришлось по вкусу журналистам из Литвы. В рейтинге армейских сухпайков, опубликованном интернет-изданием Bored Panda, Россия заняла первое место. Всего эксперты оценили военные проднаборы более десятка стран. Составляя обзор, они обращали внимание на внешний вид, вкус и питательность рациона.

«Ни одна битва не была выиграна на пустой желудок. В давние времена один римский легион должен был съедать 120 овец в день, крестоносцы регулярно пополняли запасы сухого мяса и зерна», – пишут авторы иностранного портала.

На втором месте оказалась Германия, которая кормит своих солдат овощным рагу, мясным рулетом, крекерами и шоколадом, бронзу взяли англичане. «В поля» солдат Королевской армии снабжают овсяной кашей, орехами, макаронами и печеньем.

Между тем на высоком уровне в российской армии организовано и питание солдат в воинских частях. В столовых сегодня готовят гражданские повара, а завтраки, обеды и ужины подаются по системе «шведский стол». Бойцы могут самостоятельно формировать свой рацион исходя из вкусовых предпочтений. Например, утром на выбор срочников могут быть макароны с сосисками, гречка с котлетой, рис с отварной курицей, гуляш, пельмени. Помимо основных позиций, в меню также входит бутерброд с маслом и сыром, кофе или какао, вафли, пряники или булочка. Обед чаще всего включает несколько видов супов: борщ, уха, рассольник, щи, вермишелевый. Из горячих блюд на линии раздачи бывает рис с тушеной говядиной, картофельное пюре с тефтелями, овощи с запеченной курицей, плов, бефстроганов и многое другое. Ужин обычно состоит из рыбы с легкими гарнирами. Не обходится в меню и без холодных закусок: в столовых специально оборудованы салат-бары, где представлен широкий ассортимент нарезок из овощей. Горячие позиции в рационе солдат чередуются по дням недели, что позволяет обеспечить военнослужащих сбалансированным, полезным и разнообразным питанием.

Стоит отметить, что разработку меню для российских армейских столовых ведут диетологи и технологи. При отборе блюд они опираются на рекомендации Минздрава РФ и Роспотребнадзора, поэтому рацион военных строго рассчитан и полностью соответствует необходимым показателям по энергетической ценности, а также насыщенности витаминами, микро- и макроэлементами.

Качество горячего питания оказывает существенное влияние на результативность военной службы. Для российских солдат сегодня предусмотрен полноценный рацион в любых, даже в самых экстремальных условиях.

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