В Мордовии произвели дезинфекцию крупного телевизионного завода

Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной химической и биологической защиты второй общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию объектов Саранского телевизионного завода, производящего комплектующие для систем противовоздушной обороны, в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

В ходе работ, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ИДК-1М, личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода – всего около 60 тысяч квадратных метров.

Комплекс проведенных мероприятий позволит предприятию не прерывать выпуск радиолокационных станций различной дальности обнаружения и приборов для навигации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.