Призывники Москвы перед отправкой в войска сдали тесты на COVID-19

Столичные новобранцы прошли тестирование на COVID-19 и отправились в места прохождения службы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

К сборному пункту будущих воинов доставили несколькими автобусами, в каждом из которых находилось от четырех до шести человек. Молодым людям измерили температуру и провели тестирование. Результаты исследований показали, что никто из призывников не заражен коронавирусом, все здоровы.

Также в сборном пункте новобранцы получили летнюю и зимнюю форму одежды, несессер, банковскую карту, сим-карты, маски и антисептические средства. К местам службы призывники будут перемещаться исключительно небольшими командами на транспорте Минобороны, который перед этим пройдет обязательную дезинфекцию.

Всего московский сборный пункт отправит в войска около шести тысяч человек. Первые команды отправились в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду ЗВО, где в рамках двухнедельного карантина их разместят в отдельной казарме.