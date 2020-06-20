Движение запущено: военные железнодорожники восстановили обрушившийся в Мурманской области мост

В Мурманской области завершились работы по восстановлению железнодорожного моста через реку Кола. Специалисты Западного военного округа выполнили все поставленные задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военные железнодорожники выполнили отсыпку насыпи для полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр», протяженность которого составляет 5,7 километра.

Кроме того, военнослужащие железнодорожного батальона механизации 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшие из Брянской области, вывезли скальный грунт в объеме около 30 тысяч кубических метров, спланировали и уплотнили основную площадку земляного полотна протяженностью 4 километра, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также были завезены более 4,5 тысяч кубических метров щебеночного балласта.

После того, как на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области был осуществлен подрыв скальной породы, военные железнодорожники произвели выемку и вывоз грунта с использованием самосвалов КамАЗ и другой специальной техники.

Работы по восстановлению железнодорожного сообщения были проведены в соответствии с графиком. Для выполнения данных задач было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.

С завершением работ личный состав железнодорожного батальона механизации поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он вручил военнослужащим благодарственные письма.

«Сегодня мы запустили движение раньше срока. Я подробно разговаривал со всеми, кто принимал участие в работах, и все четко сказали, что без помощи военных эту задачу мы бы не выполнили. Поэтому я благодарю вас от всей Мурманский области, правительства, жителей, предприятий, с которыми было прекращено железнодорожное сообщение. Спасибо за ваш труд, за вашу службу. Я видел и наблюдал, как происходит эта работа. Вы настоящие герои и настоящие помощники гражданского населения», - заявил Чибис.

Мероприятия по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводились в соответствии с поручением президента Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу.