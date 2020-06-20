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«Ураган» и «Катюша»: кадры генеральной репетиции Парада Победы в Южно-Сахалинске

Тамара Астапенкова
07:27 20.06.2020
В общей сложности в механизированной части парада будут задействованы 32 единицы боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Южно-Сахалинске прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

В тренировке приняли участие более 900 человек, из которых более 600 военнослужащих от армейского корпуса Восточного военного округа, 80 воспитанников кадетского корпуса, 50 участников Всероссийского движения «Юнармия» и 250 представителей других силовых ведомств.

Впервые в составе механизированной колонны тренируются экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших комплексов радиосвязи на базе бронеавтомобиля «Тигр». По главной площади Южно-Сахалинска также прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Град». В день проведения парада, замыкающей машиной в колонне пойдет легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». В общей сложности в механизированной части парада будут задействованы 32 единицы боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа.

Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, на площади Ленина города Южно-Сахалинска будут представлены для горожан 11 единиц техники.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим мерам, направленным на исключение распространения инфекционных заболеваний. Все участники Парада Победы обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Перед началом торжественных мероприятий, подразделения РХБ защиты армейского корпуса проведут обработку территории площади города Южно-Сахалинска дезинфицирующим средством.

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