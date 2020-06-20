Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57

Телеканал «Звезда» публикует кадры полета Су-57 из кабины пилота. Это тренировочный полет российского многофункционального истребителя пятого поколения. Зрители смогут увидеть новейшую разработку и во время Парада Победы, который состоится 24 июня.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он способен преодолевать системы ПВО противника, осуществлять мониторинг воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, а также разрушать системы управления действиями авиации противника.

На борту данного самолета - самый современный комплекс радиоэлектронного оборудования. Оно позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, а также выполнять задачи автономно.

Су-57 может применять как управляемые, так и неуправляемые средства поражения. Максимальная боевая нагрузка истребителя составляет 10 тонн.

До 2028 года, согласно контракту, воздушно-космические силы России должны получить 76 истребителей пятого поколения.