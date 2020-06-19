Десятки машин, танков и пушек: в центре Ростова-на-Дону прошла репетиция Парада Победы

Более 80 военных машин, танков, пушек и мотоциклов выстроились у главной площади Ростова-на-Дону перед началом ночной тренировки Парада Победы.

Впервые в Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие боевые машины десанта БМД-2 и БТР-Д подразделений Воздушно-десантных войск, они прибыли в донскую столицу из Новороссийска.

В самом начале механизированной колонны выстроилась техника времен Великой Отечественной войны. Знаменитая «Катюша», «полуторка» ГАЗ-АА с буксируемой пушкой ЗИС-3. И возглавил колонну легендарный танк Т-34.

При свете прожекторов и фонарей под музыку песни «Священная война» рота почетного караула вынесла на площадь флаг России и копию Знамени Победы.

Принимать парад в Ростове-на-Дону будет командующий войсками ЮВО, герой России генерал-полковник Александр Дворников. Он тоже присутствовал на репетиции и совершил объезд парадных расчетов войск.