Новейший танк, снегоходы и квадроциклы покажут на параде в Амурской области

На военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в городе Белогорске Амурской области механизированную колонну возглавит новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Танк недавно поступил на вооружение Дальневосточного ВОКУ.

В среду состоялась вечерняя тренировка, в ходе которой танк был впервые показан дальневосточникам. В состав механизированной колонны также включены другие новейшие образцы техники училища, которые не представлены в других городах Дальнего Востока и большинстве городов России. Это армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ. Названная техника участвует в параде Победы войск гарнизона ВВО впервые.

В тренировке приняли участие около 1400 военнослужащих Минобороны России. Задействовано максимальное количество войск в истории парадов Белогорского гарнизона. В текущем году количество техники, участвующей в параде решено увеличить вдвое, до 45 единиц, за счет поступления новых образцов вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ.

Впервые от войск Восточного военного округа будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ «Мста-С» и ряд другой техники.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланирован парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.