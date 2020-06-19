В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало уникальные архивные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ознакомиться с материалами можно на Интернет-портале оборонного ведомства, в мультимедийном разделе «В первые дни войны».

Среди представленных документов оперативные и разведывательные сводки с фронтов, шифрограммы, дневниковые записи участников боевых действий.

© Минобороны РФ

Особый интерес у пользователей должен вызвать личный дневник начальника штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа Кондратьева, первые записи которого датированы 20 июня 1941 года.

«Каждый день за последнее время над Гродно появляются немецкие самолеты. Итак, война. 22.06 в 4:00 немцы обрушились своей авиацией и танками на наши войска, города и села», - писал Кондратьев.

На сайте можно увидеть и документы с данными Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, где отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

«В четыре часа утра 22 июня немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками», - говорится в опубликованных сводках Генштаба Красной Армии.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии, нашим частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу Советского Союза.

© Минобороны РФ

«Во Львовской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, разгромив противника, восстановили положение, отбросив врага за госграницу. В течение 23 июня уничтожено 50 самолетов противника, на одном из участков реки Дунай фашисты силами до двух батальоном форсировали реку, но успешной контратакой советских войск были отброшены на правый берег», - гласят архивные сводки.

Большой интерес у пользователей вызовут мнения командиров о первых боях Красной Армии с противником. Многие из них указывают на эффективное применение немцами минометов и хорошее взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет.

«Ночью немцы не наступают, проявляют беспечность в расположении танковых частей на отдых. Артиллеристы врага ведут огонь без учета его действенности с тем, чтобы просто показать силу своего огня. В целом, немцы наступают методично и по расписанию», - докладывали советские командиры, оценивая сильные и слабые стороны гитлеровцев.

Из другого архивного документа на сайте МО можно узнать, что с первых дней войны государство придавало большое значение информационному противостоянию. Для того, чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в Красную Армию из запаса были призваны видные писатели Советского Союза: Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие.

Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.