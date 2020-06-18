В столице Бурятии прошла репетиция Парада Победы: видео

В Улан-Удэ состоялась совместная тренировка парадных расчетов гарнизона и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), в преддверии парада, посвященного 75-летию Великой Победы, который пройдет 24 июня.

На Площади Советов в столице Бурятии более одной тысячи военнослужащих общевойскового объединения, под звуки марша сводного духового оркестра отработали строевые приемы, слаженные действия в составе парадных подразделений.

В составе механизированной колонны проехали экипажи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», бронеавтомобилей «Тигр», гаубиц «Мста-Б», бронетранспортеров БТР-80, а также пусковых установок ОТРК «Искандер-М». Возглавил механизированную колонну военной техники легендарный танк Т-34, ранее восстановленный специалистами ремонтного подразделения.

Тренировка проводилась с учетом соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты. Перед началом тренировки военная техника была продезинфицирована специальным раствором, а личный состав прошел медицинский осмотр.