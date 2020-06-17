Силы ПВО взяли на сопровождение стратегические бомбардировщики США над Тихим океаном
Самолеты армии США к границам России не приближались.
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Силы ПВО в среду, 17 июня, взяли на сопровождение два стратегических бомбардировщика В-52Н американских Военно-воздушных сил, которые выполняли полет над северо-восточной частью Тихого океана. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
В сообщении отмечается, что самолеты армии США к границам России не приближались. Полет выполнялся на расстоянии свыше 300 километров от рубежей нашей страны.