Над тремя морями: стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

В воздух с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области поднялись четыре воздушных судна. Всего в небе Ту-95МС провели около 11 часов.

На некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей происходят регулярно. При тренировках летчики соблюдают все международные правила использования воздушного пространства.