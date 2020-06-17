Над тремя морями: стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет
В воздух с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области поднялись четыре воздушных судна. Всего в небе они провели около 11 часов.
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
В воздух с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области поднялись четыре воздушных судна. Всего в небе Ту-95МС провели около 11 часов.
На некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.
Полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей происходят регулярно. При тренировках летчики соблюдают все международные правила использования воздушного пространства.