Военные врачи вылечили от коронавируса первых пациентов в Чите

В Чите выписаны первые восемь пациентов мобильного госпиталя Минобороны для инфицированных коронавирусной инфекцией. Под присмотром медиков остаются еще 40 человек.

«Сегодня произведена выписка первых восьми пациентов. Они выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Для окружающих они не представляют опасности, отпущены с рекомендациями», - рассказала заместитель начальника госпиталя по медицинской части Туяна Самагулова.

Все пациенты остались довольны работой военных медиков и оснащенностью мобильного многопрофильного госпиталя.

«Надеялся на порядок, соблюдение временного регламента, ну так и оказалось. Лечение было предоставлено четко по минутам, персонал госпиталя удивительный, внимательный и терпеливый» - отметил выписавшийся пациент мобильного многопрофильного госпиталя Павел Гетманов.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе в начале июня 2020 года.