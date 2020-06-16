Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Военные врачи вылечили от коронавируса первых пациентов в Чите

Ян Брацкий
05:05 16.06.2020
Пациенты госпиталя выписаны после двух отрицательных результатов теста на коронавирус и не представляют вирусной опасности для окружающих.  
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Чите выписаны первые восемь пациентов мобильного госпиталя Минобороны для инфицированных коронавирусной инфекцией. Под присмотром медиков остаются еще 40 человек.

«Сегодня произведена выписка первых восьми пациентов. Они выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Для окружающих они не представляют опасности, отпущены с рекомендациями», - рассказала заместитель начальника госпиталя по медицинской части Туяна Самагулова.

Все пациенты остались довольны работой военных медиков и оснащенностью мобильного многопрофильного госпиталя.

«Надеялся на порядок, соблюдение временного регламента, ну так и оказалось. Лечение было предоставлено четко по минутам, персонал госпиталя удивительный, внимательный и терпеливый» - отметил выписавшийся пациент мобильного многопрофильного госпиталя Павел Гетманов.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе в начале июня 2020 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.06.2020, 15:44
Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
Дата15.06.2020, 19:09
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков B-52H над Балтикой
Дата13.06.2020, 21:59
Плющенко сообщил о новом четверном прыжке Трусовой
Дата14.06.2020, 13:40
Путин: в России скоро появится контргиперзвуковое оружие
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:05 Армия
Видео
Военные врачи вылечили от коронавируса первых пациентов в Чите
05:04 Армия
Видео
Строители Минобороны завершат возведение госпиталя в Воронеже к концу июня
05:03 Армия
Видео
Выездные бригады военных врачей обследовали сотни жителей Дагестана на COVID-19
05:02 Армия
Видео
Строители Минобороны наращивают темпы возведения медцентров в Дагестане
05:01 В стране и мире
Видео
«Не переживал и не раздумывал»: участник испытаний вакцины от COVID-19 рассказал о своих ощущениях
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:17 В стране и мире
Видео
Билет в мирную жизнь: по улицам Алеппо вновь поехали автобусы
05:05 Армия
Видео
Военные врачи вылечили от коронавируса первых пациентов в Чите
05:03 Армия
Видео
Выездные бригады военных врачей обследовали сотни жителей Дагестана на COVID-19
05:02 Армия
Видео
Строители Минобороны наращивают темпы возведения медцентров в Дагестане
05:01 В стране и мире
Видео
«Не переживал и не раздумывал»: участник испытаний вакцины от COVID-19 рассказал о своих ощущениях
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые оценили убытки России от таяния вечной мерзлоты
В WhatsApp запустили функцию электронных платежей
Видео
Не помещается в ладони: кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии
Онколог объяснил причину чрезмерной тяги к сладкому и жирному
Наталья Орейро решила получить гражданство России
Эксперт рассказал, чем опасны подключения к Wi-Fi в общественных местах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.