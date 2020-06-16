Парады Победы пройдут в 28 городах России

Военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в 28 городах России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов», - сказал он.

В других городах и населенных пунктах РФ будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих.

Конашенков добавил, что мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов.

«Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия», - сказал официальный представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что требования безопасности, сохранение здоровья военнослужащих и граждан страны при проведении воинских торжественных мероприятий 24 июня будут выполнены в полной мере.