Ремонт продолжается: военные инженеры подорвали скальную породу в районе обрушения моста под Мурманском

Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) продолжают восстановительные работы в Мурманской области, где из-за паводка рухнул мост через реку Кола.

Производится отсыпка насыпи для железнодорожного полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» протяженностью 5,7 километров. Объем земляных работ составляет свыше 60 тысяч кубических метров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона механизации 29-й отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, вывезено более 31 тысячи кубических метров выработанного грунта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около трех километров, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы.

После проведенного подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО продолжают производить выемку и вывоз грунта.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения ведутся в соответствии с графиком.

Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.