Комплексы ПВО «Тор» за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников

Зенитные ракетные комплексы «Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«С начала несения боевого дежурства расчетами боевых машин поражено более 45 БПЛА кустарного производства», - приводит его слова журнал «Национальная оборона».

Леонов добавил, что в Сухопутных войсках ЗРК «Тор» - основное средство борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене.

Он также рассказал, что в России разработают плавающий вариант ЗРК «Тор-М2» на колесном шасси.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса - 8 - 12 секунд. «Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.