Из Астраханской области в Петербург: корабли Каспийской флотилии убыли на Главный военно-морской парад

Пять кораблей и катеров Каспийский флотилии убыли из Астраханской области в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. 25 дней в пути, 2500 тысяч километров по воде и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды, предстоит пройти экипажам.

Их путь будет пролегать через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт и обратно, маршрут пройдет, минуя Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля на рейде Санкт-Петербурга. В нем примут участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов - всего 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение.

Военно-морской парад пройдет на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус. Впервые парад будет проведен в новом пункте базирования Каспийской флотилии в городе Каспийске.