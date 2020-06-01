Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Арктика под защитой: опубликованы кадры масштабных учений Северного флота

Андрей Аркадьев
13:00 01.06.2020
Северный флот отмечает сегодня свое 287-летие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Моряки Северного флота уже 287 лет успешно выполняют боевые задачи и стоят на защите рубежей страны. «Звезда» публикует яркие кадры учений самого молодого из всех военных флотов России.

Праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Феликса Громова в 1996 году. Годом образования флота считается 1733, когда был создан Архангельский военный порт.

Ранее сообщалось, что доля нового вооружения на Северном флоте России превысила 60% и продолжает расти. В этом году он пополнится шестью надводными кораблями, подлодками и катерами. В ближайшее время поступят атомный подводный стратегический крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А». «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.06.2020, 16:06
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ
Дата01.06.2020, 06:00
Крылья армии: Военно-транспортной авиации РФ исполнилось 89 лет
Дата31.05.2020, 02:01
Туктамышева рассказала о сложностях на тренировках после карантине
Дата31.05.2020, 16:00
Подводная одиссея «убийцы беспилотников»: пять ипостасей уникальной системы российских тральщиков
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:47 В стране и мире
Путин утвердил 1 июля как дату голосования по поправкам в Конституцию
16:38 В стране и мире
Путин назвал 1 июля подходящей датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию
16:21 В стране и мире
В ЦИК назвали оптимальную дату для проведения голосования по поправкам в Конституцию
16:18 В стране и мире
В Совфеде предложили провести голосование по поправкам в Конституцию в конце июня
16:06 В стране и мире
Видео
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Московской и Ленинградской областях лоси устроили забеги вдоль трасс: видео
Видео
Как выглядит новая прогулочная разметка в парках Москвы: видео
Врач назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
«Будто меня били битами»: Елена Воробей заболела коронавирусом
Видео
На Патриарших в Москве полиция разогнала нарушающую дистанцию толпу
Видео
«Все это блеф»: военный обозреватель об испытаниях Украиной ракет «Нептун»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.