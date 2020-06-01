Арктика под защитой: опубликованы кадры масштабных учений Северного флота

Моряки Северного флота уже 287 лет успешно выполняют боевые задачи и стоят на защите рубежей страны. «Звезда» публикует яркие кадры учений самого молодого из всех военных флотов России.

Праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Феликса Громова в 1996 году. Годом образования флота считается 1733, когда был создан Архангельский военный порт.

Ранее сообщалось, что доля нового вооружения на Северном флоте России превысила 60% и продолжает расти. В этом году он пополнится шестью надводными кораблями, подлодками и катерами. В ближайшее время поступят атомный подводный стратегический крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А». «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.