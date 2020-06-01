В Генштабе ВС РФ сообщили об активизации деятельности НАТО в Арктике

В Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации сообщили об активизации деятельности НАТО в арктическом регионе.

«Впервые с момента окончания "холодной войны", накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией, в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав отряда кораблей входили три американских эсминца, являющихся основой морского компонента европейского сегмента глобальной американской системы ПРО. Кроме того, в данном походе задействовались атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат ВМС Великобритании.

В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет, добавили в Генштабе.

«Подобные действия нами расцениваются как провокационные несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море», - говорится в сообщении.

Активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием, что позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало решимость РФ к защите своих интересов в Арктике, уточнили в Генштабе.