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В едином строю: в Калининграде прошел воздушный Парад

Андрей Аркадьев
13:58 09.05.2020
Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области — Чкаловска, Черняховска и в посёлке Донское.
В едином строю: в Калининграде прошел воздушный Парад
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Калининграде прошел воздушный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В субботу, 9 мая, в небе над центром города пролетели 20 самолетов и вертолетов.

Первыми над площадью Победы появились вертолеты морской авиации Балтийского флота. В парадном строю представители всех основных типов которые стоят на вооружении - ударные Ми-24 и транспортные Ми-8, палубные Ка-27 двух модификаций - поисково спасательные и противолодочные.

Сегодня у них была задача ровным строем на минимальной высоте пройти над центром города, а в обычной, повседневной жизни, морская авиация

Высота полета сегодня минимальная, около 150 метров, а скорость 160 километров в час, что создает главную сложность в организации воздушного парада, потому что следом на подходе многоцелевые истребители и фронтовые бомбардировщики для которых минимально возможная скорость втрое выше - около пятисот километров в час.

При таких условиях свести всех воедино, выдержать идеально ровный строй и дистанцию между группами очень непросто. Летчики взлетают сразу с трех аэродромов в калининградской области и выполняют все заранее запланированные маневры с точностью до секунд.

Полет над городом требует особого внимания, нужно заранее выбрать ориентиры, ни в коем случае не перепутать контрольные точки. Поэтому в кабинах машин сегодня сидят лучшие из лучших, профессионалы высшей пробы.

Самолеты Су-27, Су-30см и Су-24м в небе над Калининградом проходят так же на минимальной высоте, для них это около 300 метров.

Сейчас на том месте, где обычно установлены праздничные трибуны, впервые за последние годы немноголюдно. Сегодня зрители - это те, кто живет в ближайших домах и может наблюдать за парадом прямо из своих окон, а также телезрители.

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