Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия 75 лет Великой Победы ТЕГИ

Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы

Ян Брацкий
00:00 07.05.2020
Публикация исторических документов из архивов Минобороны является продолжением деятельности ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории.
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
© Фото: РИА Новости, Piniterest

Минобороны России опубликовало исторический проект «Прошедшие огонь войны, Вы свой талант дарили людям» с наградными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства на известных деятелей культуры и искусства – участников Великой Отечественной войны.

В списке множество хорошо и давно знакомых имен: Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Рина Зеленая, Юрий Никулин, Владимир Этуш и другие легенды отечественного кино. В спецпроекте Минобороны представлены учетные карточки и наградные документы военных лет. Материалы свидетельствуют, что эти героические люди обрели заслуженную славу задолго до появления на телеэкранах.

Актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш на фронт пошел добровольцем. С врагом он сражался на Западном и Южном фронтах.

«Бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемет», - говорится в наградном листе на помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка лейтенанта административной службы Этуша.

За свое бесстрашие будущий любимец миллионов был удостоен множества наград, в том числе ордена Красной Звезды.

Среди известных фронтовиков и Иннокентий Смоктуновский – дважды награжденный медалью «За отвагу».

© Минобороны РФ

«Наградить командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (так значилось в некоторых фронтовых документах его имя) Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов», - значится в архивных документах.

Юрий Никулин, прочно закрепившийся в юмористическом амплуа на экране телевизора, прошел непростой фронтовой путь. Командир взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сержант Никулин в мае 1945 года был представлен к ордену Славы III степени.

© Минобороны РФ

«При обеспечении наступающих частей пехоты непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществляя разведку целей и корректуру огня батареи», – написано в наградном документе.

Многие любители и ценители советского кинематографа хорошо знают Анатолия Папанова, но мало кому известны страницы его фронтовой биографии. Во время Великой Отечественной войны он служил заместителем командира взвода 990-го стрелкового полка. В период наступательных боев в сентябре 1941 года был контужен, позже в марте 1942 года был тяжело ранен в ногу с последующей частичной ампутацией. За участие в Великой Отечественной войне и полученные контузию и ранение был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Необычайно музыкальная и талантливая Рина Зеленая многим знакома с детства. Добрая улыбка и необычайный голос – визитная карточка актрисы, которая во время войны выезжала на фронт в составе концертных бригад.

© Минобороны РФ

«За время Отечественной войны неоднократно выезжала на фронт в составе культшефских и концертных бригад. Находясь на 4-м Украинском фронте товарищ Зеленая вместе с боевыми частями прошла через Карпаты, своим мастерским исполнением воодушевляла воинов фронта на ратные подвиги во славу нашей Родины. Достойна правительственной награды ордена Красной Звезды», - написано в опубликованных документах.

Не только актеры, но и писатели навечно вписали свои имена в историю Великой победы над фашизмом. Выдающийся поэт Эдуард Асадов, как и многие, в окопах оказался добровольцем. Скромный и талантливый человек является кавалером ордена Красной звезды. Высокой награды он был удостоен за выполнение опасного задания.

«Воевал неплохо, мечтал о победе, а в перерывах между боями писал стихи. В битве за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года был тяжело ранен. Потом - госпиталь. Стихи между операциями», - говорится в автобиографии Асадова.

Мастер комедии Леонид Гайдай – культовый советский режиссер, имя которого знает даже тот, кто никогда не смотрел его фильмов. Смелость на грани отчаяния выделяла его на фоне сослуживцев.

«Четырнадцатого декабря 1942 года в боях за деревню Енкино Гайдай забросал гранатами огневую точку противника и самолично уничтожил трех немцев, вместе с другими товарищами участвовал в захвате пленных, за что был награжден медалью "За боевые заслуги"», - сказано в наградном листе.

Автор фильма «Баллада о солдате» Григорий Чухрай служил в составе воздушно-десантных частей и был трижды ранен.

«Участвуя в десантной операции на правом берегу Днепра вместе с организованной им группой дважды переходил переднюю линию обороны немцев, содействуя продвижению регулярных частей Красной Армии и проявляя при этом образцы мужества и гвардейской доблести. За проявленную храбрость и умелое руководство действиями десантников представлен к правительственной награде», - сказано в служебной характеристике командира роты разведчиков.

В историю советского кино майор Юрий Озеров вошел как создатель легендарной эпопеи «Освобождение». Это настоящая летопись победы, которую советский народ ковал днем и ночью, терпя лишения и горе. После окончания ускоренных курсов, Озеров служил в должности помощника начальника оперативного отдела штаба 18-й армии 1-го Украинского фронта, далее - 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

«В период наступательной операции войск армии в Восточной Пруссии и в боях за Кенигсберг, почти беспрерывно находясь в оперативной группе командующего армией, выполнял различные задания командарма непосредственно в войсках первой линии. Находился на передовых наблюдательных пунктах командарма и обеспечивал командование четкой информацией», - говорится в наградном листе на представление к ордену Красного Знамени.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата07.05.2020, 00:00
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
Дата06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
75 лет Великой Победы
00:00 Армия
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
14:46 В стране и мире
Путин утром 9 Мая возложит цветы к Вечному огню
07:00 Вопросы истории
Видео
Сирень на танковой броне: дочь Конева рассказала об освобождении Праги
06:49 В стране и мире
Видео
Поздравительная кадриль: артисты ЗВО устроили для ветеранов уличные концерты с песнями и танцами
01:35 Армия
Небесный строй: как пройдет воздушный парад в честь Дня Победы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:00 Армия
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
22:53 В стране и мире
ЦБ РФ оценил влияние одного нерабочего месяца на ВВП
22:24 В стране и мире
Срывавший онлайн-уроки пранкер в Петербурге объявлен в розыск
21:57 В стране и мире
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом
21:39 В стране и мире
Лавров и Помпео обсудили по телефону глобальную безопасность
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Видео
Самолет с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего: видео
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.