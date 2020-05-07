Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы

Минобороны России опубликовало исторический проект «Прошедшие огонь войны, Вы свой талант дарили людям» с наградными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства на известных деятелей культуры и искусства – участников Великой Отечественной войны.

В списке множество хорошо и давно знакомых имен: Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Рина Зеленая, Юрий Никулин, Владимир Этуш и другие легенды отечественного кино. В спецпроекте Минобороны представлены учетные карточки и наградные документы военных лет. Материалы свидетельствуют, что эти героические люди обрели заслуженную славу задолго до появления на телеэкранах.

Актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш на фронт пошел добровольцем. С врагом он сражался на Западном и Южном фронтах.

«Бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемет», - говорится в наградном листе на помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка лейтенанта административной службы Этуша.

За свое бесстрашие будущий любимец миллионов был удостоен множества наград, в том числе ордена Красной Звезды.

Среди известных фронтовиков и Иннокентий Смоктуновский – дважды награжденный медалью «За отвагу».

© Минобороны РФ

«Наградить командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (так значилось в некоторых фронтовых документах его имя) Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов», - значится в архивных документах.

Юрий Никулин, прочно закрепившийся в юмористическом амплуа на экране телевизора, прошел непростой фронтовой путь. Командир взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сержант Никулин в мае 1945 года был представлен к ордену Славы III степени.

© Минобороны РФ

«При обеспечении наступающих частей пехоты непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществляя разведку целей и корректуру огня батареи», – написано в наградном документе.

Многие любители и ценители советского кинематографа хорошо знают Анатолия Папанова, но мало кому известны страницы его фронтовой биографии. Во время Великой Отечественной войны он служил заместителем командира взвода 990-го стрелкового полка. В период наступательных боев в сентябре 1941 года был контужен, позже в марте 1942 года был тяжело ранен в ногу с последующей частичной ампутацией. За участие в Великой Отечественной войне и полученные контузию и ранение был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

Необычайно музыкальная и талантливая Рина Зеленая многим знакома с детства. Добрая улыбка и необычайный голос – визитная карточка актрисы, которая во время войны выезжала на фронт в составе концертных бригад.

© Минобороны РФ

«За время Отечественной войны неоднократно выезжала на фронт в составе культшефских и концертных бригад. Находясь на 4-м Украинском фронте товарищ Зеленая вместе с боевыми частями прошла через Карпаты, своим мастерским исполнением воодушевляла воинов фронта на ратные подвиги во славу нашей Родины. Достойна правительственной награды ордена Красной Звезды», - написано в опубликованных документах.

Не только актеры, но и писатели навечно вписали свои имена в историю Великой победы над фашизмом. Выдающийся поэт Эдуард Асадов, как и многие, в окопах оказался добровольцем. Скромный и талантливый человек является кавалером ордена Красной звезды. Высокой награды он был удостоен за выполнение опасного задания.

«Воевал неплохо, мечтал о победе, а в перерывах между боями писал стихи. В битве за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года был тяжело ранен. Потом - госпиталь. Стихи между операциями», - говорится в автобиографии Асадова.

Мастер комедии Леонид Гайдай – культовый советский режиссер, имя которого знает даже тот, кто никогда не смотрел его фильмов. Смелость на грани отчаяния выделяла его на фоне сослуживцев.

«Четырнадцатого декабря 1942 года в боях за деревню Енкино Гайдай забросал гранатами огневую точку противника и самолично уничтожил трех немцев, вместе с другими товарищами участвовал в захвате пленных, за что был награжден медалью "За боевые заслуги"», - сказано в наградном листе.

Автор фильма «Баллада о солдате» Григорий Чухрай служил в составе воздушно-десантных частей и был трижды ранен.

«Участвуя в десантной операции на правом берегу Днепра вместе с организованной им группой дважды переходил переднюю линию обороны немцев, содействуя продвижению регулярных частей Красной Армии и проявляя при этом образцы мужества и гвардейской доблести. За проявленную храбрость и умелое руководство действиями десантников представлен к правительственной награде», - сказано в служебной характеристике командира роты разведчиков.

В историю советского кино майор Юрий Озеров вошел как создатель легендарной эпопеи «Освобождение». Это настоящая летопись победы, которую советский народ ковал днем и ночью, терпя лишения и горе. После окончания ускоренных курсов, Озеров служил в должности помощника начальника оперативного отдела штаба 18-й армии 1-го Украинского фронта, далее - 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

«В период наступательной операции войск армии в Восточной Пруссии и в боях за Кенигсберг, почти беспрерывно находясь в оперативной группе командующего армией, выполнял различные задания командарма непосредственно в войсках первой линии. Находился на передовых наблюдательных пунктах командарма и обеспечивал командование четкой информацией», - говорится в наградном листе на представление к ордену Красного Знамени.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.