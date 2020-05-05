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«Братская помощь»: власти Ломбардии оценили вклад России в борьбу с COVID-19

Ян Брацкий
05:05 05.05.2020
Российские эксперты и их итальянские коллеги работают в Ломбардии с 22 апреля.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в пригороде Брешиа - столицы провинции Ломбардия. Персонал клиник встречал гостей из России аплодисментами.

Представитель законодательного собрания провинции Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил слова благодарности России и российскому народу за оказываемую помощь.

«Ваша помощь очень важна, так как Ломбардия, - регион, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции. Ваш приезд - это проявление братской помощи и дружбы. Спасибо России, спасибо вам», - заявил представитель законодательного собрания провинции Брешиа.

Всего российскими военнослужащими проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 114 зданий и сооружений, более 1 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров прилегающих дорог. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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