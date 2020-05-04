В парадном строю: яркие кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве

В Москве 4 мая состоялась репетиция авиационной части Парада Победы. В небе над столицей пролетели более 70 боевых вертолетов и самолетов.

Согласно предписанию Министерства обороны России, во время полетов действовал временный режим использования воздушного пространства. Были введены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса 16 апреля Владимир Путин сообщил, что все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на более поздний срок. В конце апреля президент заявил, что в 32 городах России состоится авиационная часть парада, а также прогремят праздничные салюты.