В Москве состоялась репетиция авиационной части Парада Победы

В Москве состоялась репетиция воздушной части Парада Победы. В этом году 9 Мая в мероприятии примут участие 210 самолетов и вертолетов.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, введенные меры на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов.

В Шереметьево ограничения будут действовать с 9.40 до 10.05, в Домодедово - с 9.50 до 10.40, во Внуково - с 9.50 до 10.15, в Раменском - с 9.50 до 10.40, в Остафьево – с 9.50 до 10.40, в Калуге (Грабцево) - с 8.40 до 9.40.

В связи с распространением коронавируса 9 Мая состоится только авиационная часть парада. Ее проведут в 32 городах России.