Восемь САУ «Коалиция-СВ» поступили в ЦВО

Восемь единиц перспективных самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» впервые поступили на арсеналы Центрального военного округа (ЦВО). Вскоре их отправят в войска.

«Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Установка базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В состав вооружения САУ также входит дистанционно-управляемая турельная установка 6С21 с пулеметом «КОРД» калибра 12,7 миллиметров.