В Кремле анонсировали переговоры Путина и Шойгу

Президент России Владимир Путин пообщается во вторник по видеосвязи с министром обороны страны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На переговорах речь пойдет о помощи российских военных специалистов зарубежным странам в борьбе с COVID-19. Также Путин и Шойгу обсудят строительство медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом.

«На повестке дня стоят вопросы, включая итоги работы специалистов Минобороны в зарубежных странах - в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, в ряде других государств; очень эффективная, оперативная и успешная работа Минобороны по строительству медицинских центров и продолжающаяся активность по Дагестану и Воронежу; ряд других вопросов», - сказал представитель Кремля.

Напомним, по поручению Путина в 15 регионах страны военные возвели 16 многофункциональных медицинских центров для приема пациентов с коронавирусом.

Медцентры были построены в сжатые сроки. Возведение началось 20 марта, но уже меньше чем за полтора месяца были открыты первые восемь госпиталей, а к 15 мая - еще восемь. Строительство велось очень интенсивно, круглосуточно, в три смены. В работах были задействованы тысячи человек, сотни единиц техники.