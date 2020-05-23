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Двенадцать часов и тысячи километров: два Ту-142МЗ провели плановый полет над Тихим океаном

Анна Касаткина
09:25 23.05.2020
Полет проводился в рамках боевой подготовки экипажей противолодочной авиации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ выполнили плановый полет над нейтральными водами в Тихом океане. Полет проводился в рамках боевой подготовки экипажей противолодочной авиации.

Экипажи двух самолетов провели в воздухе порядка 12 часов и преодолели за это время порядка 9000 километров, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Полет выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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